Bénin : Wadagni complète son équipe avec huit nominations, Houngbédji devient ministre porte-parole

Le président de la République Romuald Wadagni a signé plusieurs décrets portant nomination de huit personnalités aux fonctions stratégiques de la Présidence de la République et du gouvernement. La plus emblématique de ces nominations est celle de Wilfried Léandre Houngbédji au rang de ministre porte-parole du gouvernement, consacrée par le décret N°2026-320.

Jusqu’alors secrétaire général adjoint du gouvernement sous Patrice Talon, Wilfried Léandre Houngbédji conserve la fonction de porte-parole mais accède désormais au statut de ministre. Ce poste, interface entre l’exécutif et l’opinion publique, est chargé de relayer les décisions du Conseil des ministres et de défendre la position du gouvernement auprès des médias nationaux et internationaux. Cette promotion intervient deux jours après la formation du premier gouvernement Wadagni, signé le 24 mai 2026, dont la composition initiale ne prévoyait pas explicitement ce portefeuille.

Les sept autres nominations à la Présidence

Les décrets signés le même jour complètent l’état-major de la Présidence de la République avec les nominations suivantes : Fulgence Primaël Gbèkè au poste de chef du Cabinet du Président de la République ; Paulette Hountondji comme secrétaire particulière du chef de l’État ; Hermann Orou Takou au poste de secrétaire général adjoint de la Présidence.

Trois conseillers ont également été nommés : José Tonato aux infrastructures, Salimane Karimou à l’éducation, et Maximilien Claude Cocou Olympio comme coordonnateur de la cellule juridique et conseiller juridique de la Présidence. Adédiran Alfred Affoyon, quant à lui, prend la tête du Bureau d’Analyse et d’Investigation de la Présidence de la République.

José Tonato, ancien ministre du Cadre de vie et des Transports sous Patrice Talon, rejoint ainsi la Présidence en qualité de conseiller aux infrastructures, un secteur dans lequel il a supervisé plusieurs chantiers majeurs au cours de la décennie écoulée, notamment le programme d’assainissement pluvial de Cotonou et les travaux de voirie urbaine. Ces nominations parachèvent la structuration de l’appareil présidentiel du nouveau chef de l’État, dont l’investiture remonte au 24 mai 2026.