Après les nouvelles révélations qui ont été faites sur Hunter Biden, l'un des fils du président des États-Unis, ce dernier a demandé qu’une enquête criminelle soit ouverte contre l’entourage de Trump. Il les accuse de « vol » de données dans son ordinateur portable. Selon les précisions apportées par les médias à ce sujet, les avocats de Hunter Biden ont saisi la division de la sécurité nationale du ministère de la Justice pour l’ouverture d’une enquête. Les investigations portent en effet sur « les individus pour lesquels il y a des raisons considérables de croire qu'ils ont violé diverses lois fédérales en accédant, copiant, manipulant et / ou diffusant les données informatiques personnelles de M. Biden ».

La plainte vise également Rudy Giuliani, qui était l'avocat de Trump. Pour l’heure, les autorités judiciaires américaines ne se sont pas prononcées sur cette situation. Cette initiative des avocats du fils de Biden interviennent dans un contexte où il est dans la tourmente à cause des relations sexuelles qu’il a entretenues avec plusieurs de ses assistantes au cours de ces dernières années. Les médias ont notamment relayé les informations en lien avec des faits qui se seraient produits dans la résidence de Joe Biden à Wilmington.

Une première réaction de la part de Hunter

Les médias américains notifient qu'Hunter Biden a conservé des images de lui ayant des relations sexuelles avec l'assistante en juin 2018. Cette dernière recevait un salaire régulier de la part des représentants et de l'entourage d'Hunter. Selon des confidences qui ont été faites par des proches du fils du président américain, c’est bien la première réaction qu’il a depuis le début de ses déboires judiciaires. « Cela marque une nouvelle approche de Hunter Biden et de son équipe. Il ne va pas rester assis tranquillement alors que des personnages douteux continuent de violer ses droits et que les médias colportant des mensonges tentent de le diffamer », a déclaré un de ses proches.