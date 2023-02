Le général Qassem Soleimani était considéré comme le chef militaire le plus influent de la République Islamique d'Iran. Le général dirigeait notamment les Gardiens de la révolution. Soleimani a perdu la vie suite à un raid aérien coordonnée par l'armée américaine en janvier 2020 à Bagdad. À l'époque, Donald Trump était le locataire de la maison blanche et c'est lui qui a ordonné le raid aérien qui a conduit à la mort de Soleimani. Les Gardiens de la révolution n'ont jamais digéré la mort de leur chef emblématique et ils ont promis de le venger. Donald Trump avait déclaré avoir autorisé ce raid pour répondre aux velléités de l'Iran de menacer les intérêts américain en Irak.

Au cours d'un récent entretien à la télévision iranienne, le général Amirali Hajizadeh a adressé un message sans équivoque à Donald Trump et à plusieurs membres de son ex-administration. Hajizadeh n'est pas passé par quatre chemins pour signifier que la mort de Qassem Soleimani sera vengé. "Nous espérons pouvoir tuer Trump, (l'ancien secrétaire d’État américain Mike) Pompeo et (Kenneth) McKenzie (l'ancien chef du commandement central de l'armée américaine au Moyen-Orient), ainsi que les responsables militaires qui ont donné l'ordre d'assassiner Soleimani". Amirali Hajizadeh, qui est aussi un chef militaire très influent et patron de la force aérospatiale des Gardiens de la Révolution a déclaré que son pays dispose d'armes notamment des missiles de longue portée qui sont capables d'atteindre des cibles américaines à une distance de 2000 km.

Téhéran développe depuis plusieurs années de nouveaux types de missiles à longue portée qui peuvent atteindre facilement les cibles de la République islamique, on peut notamment évoquer Israël. Comment les USA vont-ils prendre cette menace directe d'Amirali Hajizadeh ? Les officiels américains et surtout les personnalités qui ont été menacée n'ont pas encore réagit.