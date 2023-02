La Turquie continue d'être frappée par une série de tremblements de terre dévastateurs depuis le 6 février dernier, qui ont causé la mort de plus de 44 000 personnes. Les services turcs ont annoncé ce mardi un nouveau séisme de magnitude 4,4 qui s'est produit dans la province de Kayseri, dans le centre du pays. Pour le moment, aucune victime ni aucun dégât n'a été signalé pour cette secousse. Cependant, la situation reste préoccupante dans les régions touchées précédemment. En effet, hier, lundi 27 février, un autre séisme avait frappé la province de Malatya, faisant un mort et 69 blessés.

Plusieurs bâtiments ont été détruits, et les opérations de recherche et de sauvetage sont toujours en cours pour retrouver d'éventuelles victimes sous les décombres. Plus de 20 notifications d'effondrement de bâtiments ont été enregistrées selon les autorités. Ces dernières ont rapporté que plus de 10 200 répliques ont été enregistrées au cours des trois semaines qui ont suivi le premier tremblement de terre. Les secousses ont été ressenties dans plusieurs gouvernorats du pays et dans les pays voisins, notamment en Syrie où la situation est la plus critique.

Le chef de l'Agence turque de gestion des catastrophes et des urgences (AFAD), Yunus Sezer, a indiqué que les équipes de secours sont mobilisées pour répondre aux besoins des populations touchées et pour effectuer des évaluations des dégâts. Cependant, la tâche reste difficile en raison de la complexité de la situation et des difficultés d'accès aux zones touchées.

Face à cette situation, la communauté internationale a exprimé sa solidarité envers la Turquie et a proposé son aide pour faire face à cette crise humanitaire. Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a également appelé à la mobilisation de tous les moyens nécessaires pour faire face à cette situation d'urgence.