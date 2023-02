Cela fait près de douze mois maintenant, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine. Depuis Février dernier, le nombre de victimes de cette guerre ne fait pas que croître au fil du temps. En temps de guerre, il arrive très souvent que des accusations graves soient portées contre l'une ou l'autre partie impliquée dans le conflit. C'est dans ce contexte que des médias ont rapporté ce vendredi des accusations d'exploitation s3xuelle sur des enfants ukrainiens dans leurs articles publiés ce jour.

L'Ukraine accuse des russes d'exploiter s*xu3llement des enfants ukrainiens. C'est via la plateforme de messagerie russe Telegram que le commissaire aux droits humains du Parlement ukrainien Dmytro Lubinets a dénoncé ce fait. «Des comptes (sur l'application) Telegram révèlent que les Russes enlèvent des enfants ukrainiens et réalisent avec eux des vidéos sexuelles», a affirmé le responsable ukrainien ukrainien Dmytro Lubinets. «Par exemple, ils proposent pour 250.000 roubles (plus de 3200 euros) un garçonnet ukrainien», a poursuivi Dmytro Lubinets qui précise qu'il s'agissait d'un orphelin.

Par le passé, la Russie a été à plusieurs reprises accusée d'avoir commis des crimes de guerre en Ukraine. Et certaines voix s'étaient élevées pour assurer que ces crimes seraient punis. C'est le cas d'un responsable de l’UE qui avait assuré qu'il n'y aurait «pas d’impunité pour les crimes de guerre». "Il n’y aura pas d’impunité pour les crimes de guerre" commis par la Russie en Ukraine. C'est ce qu'avait affirmé Josep Borrell qui avait accusé les forces russes de «destruction aveugle d’infrastructures et d’installations médicales».