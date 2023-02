Le conseiller des affaires d’Etat chinois, Wang Yi, a rencontré le président français Emmanuel Macron à Paris pour discuter de la crise ukrainienne. Le ministère chinois des Affaires étrangères, à travers Wang Yi, a exprimé la volonté de la Chine de collaborer avec la communauté internationale pour trouver une solution politique au conflit. Il a ajouté que la Chine était prête à travailler avec la France pour parvenir à un cessez-le-feu et une cessation des hostilités le plus rapidement possible.

Wang Yi a souligné que la Chine attachait une grande importance au rôle de la France en tant que grand pays indépendant dans la résolution de la crise. Il a également précisé que la Chine avait une position objective et juste dans la question ukrainienne et qu'elle cherchait toujours à promouvoir la paix et les négociations.

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé que Wang Yi se rendrait en France, en Italie, en Hongrie et en Russie du 14 au 22 février. Il assistera également à la 59e Conférence de Munich sur la sécurité, qui se tiendra du 17 au 19 février. Cette visite témoigne de l'engagement de la Chine à travailler avec les parties concernées pour trouver une solution politique durable à la crise ukrainienne.