La guerre en Ukraine semble connaître un nouveau rebondissement, selon les déclarations du secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg. Lundi, il a annoncé que la Russie a convoyé des centaines de troupes en Ukraine pour renforcer les forces déjà en place. Cette annonce intervient alors que des combats violents ont eu lieu en Ukraine, avec des pertes importantes des deux côtés. Selon Stoltenberg, "ce qui manque à la Russie en qualité, elle tente de compenser en quantité".

Ces développements sont inquiétants pour la stabilité de la région et la situation humanitaire en Ukraine selon les autorités qui craignent une radicalisation des combats; cette guerre ayant également des répercussions sur la politique internationale et la coopération entre les nations. L'OTAN surveille de très près la situation en Ukraine, et même si de plus en plus de voix appellent à une solution diplomatique pour mettre fin à ce conflit, l'on semble encore loin de cette tournure.

En 24 heures, 212 morts ont été enregistrés parmi les forces russes selon une porte-parole du commandement de l'armée ukrainienne. Des chiffres difficilement vérifiables dans le contexte actuel. L'Ukraine a tout de même reconnu une situation "compliquée" dans certaines zones soumises à la pression des forces armées russes.