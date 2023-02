La Russie a formellement menacé de représailles la Grande Bretagne en cas de fourniture à l’Ukraine d’avions de combat dans le cadre de la guerre. Cette menace ouverte a été formulée suite à la visite effectuée par le président ukrainien Volodomyr Zelensky. Devant le Parlement britannique, l’homme fort de Kiev a réitéré sa demande de puissance aérienne dans son discours. Ces mots n’ont pas été du goût de la Russie. Par le biais de son ambassade à Londres, la Russie n’est pas allée par quatre chemin pour apporter une réaction formelle à cette situation.

"Effusion de sang"

Pour les autorités russes, un tel soutien de la Grande Bretagne à l’endroit de Kiev serait sur leur conscience. Les dirigeants russes justifient ceci par « l'effusion de sang, de la prochaine escalade et des ramifications militaires et politiques ultérieures pour le continent européen et le globe entier ». Pour l’heure, la demande formulée par le président ukrainien Volodomyr Zelensky n’a pas encore eu un écho favorable à Londres même si le premier-ministre britannique avait noté que « rien n'était hors de propos » dans ses discussions avec Zelensky. L’option d’envoi d’avions de guerre faisait « partie de la conversation » entre les deux hommes.

Reconnaissance envers Biden

Rappelons que ce n’est pas la première fois que l’Ukraine formule ce type de demande à l’endroit des dirigeants occidentaux. Récemment, le président ukrainien a remercié son homologue américain pour le soutien qu’il lui a apporté dans ce conflit. « Merci, M. Biden, pour les puissants mots de soutien à l'Ukraine que vous avez prononcés devant la nation. Nous sommes reconnaissants pour le leadership des États-Unis en termes d'assistance (fournie à) l'Ukraine, pour la solidarité de tout le peuple américain » a déclaré le président ukrainien M. Volodymyr Zelensky ce mercredi au cours d'une déclaration.