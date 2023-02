Après l'annonce par de nombreux pays occidentaux de la livraison d'équipements de pointe à l'armée ukrainienne, divers analystes estiment que la guerre russo-ukrainienne va basculer dans une nouvelle phase. L'Allemagne et les États-Unis vont envoyer des chars à Kiev afin de mieux affronter les troupes russes au sol. Moscou, de son côté, estime que les décisions américaines et allemandes sonnent comme une déclaration de guerre. Sur les différents théâtres d'opérations, les combats continuent de faire rage. Le Kremlin peut compter sur le soutien sans faille du groupe paramilitaire Wagner qui a déployé un très grand nombre de combattants aux côtés des forces armées nationales russes.

Le patron du groupe, Evguéni Prigojine s'est affiché ce lundi 06 février à bord d'un bombardier Su-24 qui, selon des sources concordantes, revenait d’un bombardement sur Bakhmout cette zone où se concentre l'essentiel des combats à l'Est de l'Ukraine. Dans une vidéo relayée sur divers canaux, on aperçoit Evguéni Prigojine arborant un casque, un masque de pilote. Le patron de Wagner est passé maître dans l'art de la communication et sa vidéo fut largement diffusée sur Telegram. Prigojine en a profité pour provoquer directement le président ukrainien, Volodymyr Zelensky. Il dira ceci : "Si vous voulez, nous nous rencontrerons dans le ciel. Si votre appareil prend le dessus, vous récupérez (Bakhmout), sinon on ira jusqu’au (fleuve) Dnipro".

La zone de Bakhmout fait l'objet de combats très intenses entre les armées ukrainiennes et russes. Il s'agit d'une région stratégique que Moscou veut reprendre à tout prix depuis quelques mois maintenant. Le groupe Wagner est fortement engagé dans les missions de combat à Bakhmout.