A quelques heures du premier anniversaire de la guerre en Ukraine, le sujet est toujours évoqué par des personnalités du monde entier. Ce mercredi, c'est le pape François qui a abordé le sujet. Une nouvelle fois, le souverain pontife a lancé un message de paix en appelant tout acteur en position de responsabilité à agir concrètement pour que la paix revienne en Ukraine.

Nouvel appel à la paix du souverain pontife, le pape François. En effet, ce mercredi, le pape argentin a lancé un appel à la paix «Je lance un appel à tous ceux qui ont autorité sur les nations afin qu'ils s'engagent concrètement pour la fin du conflit, pour atteindre un cessez-le-feu et débuter des négociations de paix», a affirmé le pape François, 86 ans, à l'issue de son audience générale hebdomadaire au Vatican. «Le bilan des morts, des blessés, des réfugiés, des dégâts économiques et sociaux parle pour lui-même», a poursuivi Jorge Bergoglio, l'argentin qui a été élu pape le 13 mars 2013.

Au cours de sa déclaration, le pape argentin n'a pas occulté le premier anniversaire de la guerre en Ukraine qui est dans deux jours. «Le 24 février marquera le premier anniversaire de l'invasion de l'Ukraine, un an de guerre absurde et cruelle. Un triste anniversaire», a affirmé le souverain pontife qui a dit selon lui ce qui ne serait pas une "vraie victoire". «Une victoire construite sur des ruines ne sera jamais une vraie victoire», a martelé le souverain pontife qui a fustigé la guerre «absurde et cruelle» qui dure depuis près d'un an maintenant.