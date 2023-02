Jusqu'où iront les différents protagonistes du conflit russo-ukrainien ? Voilà un an maintenant que la Russie a enclenché son opération militaire en Ukraine et bon nombre d'observateurs n'auraient pas parié sur la farouche résiste de l'Ukraine. Il faut dire que Kiev bénéficie du soutien inconditionnel d'une grande partie du monde occidental à travers la livraison d'équipements militaires et l'octroi de financements colossaux. Il y a quelques semaines, les occidentaux avaient franchi un cap dans le processus de livraison d'armes à l'Ukraine à travers l'envoi de chars.

Les autorités ukrainiennes ont par la suite plaidé pour avoir des avions de chasse. Pour l'instant, les alliés occidentaux n'ont pas accordé une réponse favorable à l'Ukraine. Livrer des avions de chasse pourrit entraîner une brusque escalade aux conséquences très dommageables. La Russie de son côté multiplie les mises en garde. Dimitri Medvedev, l'ex-président russe, a récemment déclaré que son pays va remporter la victoire, même si pour cela, il faut aller jusqu'en Pologne. D'après BFM TV, Enrico Credendino, le chef de la marine italienne, affirme que la marine russe a considérablement renforcé sa présence en méditerranée ce qui pourrait conduire à des situations inconfortables.

Qu'est-ce que cette présence veut signifier ? L'amiral Credendino parle d'une attitude agressive qui pourrait engendrer un incident."Les effets immédiats sur notre sécurité liés à la guerre en Ukraine ont été identifiés en mer et sont visibles avec l'augmentation impressionnante de la présence de la flotte russe en Méditerranée et dans la Mer Noire". a laissé entendre le patron de la marine transalpine. Doit-on s'attendre à une prochaine montée de tension dans les jours à venir en méditerranée ? Cette initiative de la Russie va t-il pousser les occidentaux à réagir ? On en aura plus dans les jours à venir.