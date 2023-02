Ramzan Kadyrov, le président de la Tchétchénie et fidèle allié du chef du Kremlin, le Président russe Vladimir Poutine fait parler de lui depuis quelques heures. Au cours d'une interview avec le ministre tchétchène Akhmed Dudayev, rapportée par des organes de presse tels que Gazeta.ru et largement partagée sur la messagerie russe Telegram, le leader Tchétchène s'est ouvert une nouvelle fois sur la guerre en Ukraine. Occasion pour le proche allié du numéro un russe de réaffirmer que la Russie va gagner la guerre en Ukraine. Il a profité de l'occasion pour critiquer l'Occident qui selon lui "s'agenouillera".

L'allié du président russe Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov reste convaincu que la Russie finira gagnante au terme de la guerre qui est en cours en Ukraine. Au cours d'une interview, le président tchétchène qui a estimé que la guerre serait terminée "d'ici la fin de l'année" a taclé l'Occident qui apporte son soutien depuis plusieurs mois aux autorités de Kiev. Selon le média Newsweek qui a rapporté l'information, Ramzan Kadyrov a estimé que l'Occident va devoir composer avec la Russie au terme de la guerre.

"L'Occident s'agenouillera et, comme d'habitude, les États européens devront coopérer dans tous les domaines avec la Fédération de Russie", a affirmé le leader tchétchène et allié de Vladimir Poutine, Ramzan Kadyrov. Le leader tchétchène semble être totalement convaincu qu'il n'y aura pas une autre issue à ce conflit qui dure depuis près de douze mois maintenant. "Il n'y aura pas et ne doit pas y avoir d'autre moyen", a poursuivi l'allié de Poutine selon le média Newsweek qui a rapporté l'information.