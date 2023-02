Un évènement très malheureux s'est déroulé dans l’État du Tennessee aux États-Unis. Dwayne Herelle Jr a été accusée du meurtre de son ancienne petite amie, Irene Torres. La manière dont le crime a été exécuté fait froid dans le dos. En effet, l'ex-combattant MMA Dwayne Herelle Jr a mis fin aux jours de la jeune Irene Torres (24 ans) devant le domicile familial de cette dernière. D'après les informations émanant de la famille et de sources policières, c'est le 29 janvier dernier que le drame est survenu. Dwayne Herelle Jr a tendu une embuscade à Irene Torres lorsque celle-ci rentrait de son travail. Selon la sœur de la victime, le jeune homme (28 ans) a traîné et a poignardé à de plusieurs reprises Irene Torres devant le domicile familial.

Les services en charge de l'affaire ont affirmé que la jeune femme a reçu 17 coups de couteau et que le meurtrier a ensuite placé le cadavre dans le coffre de sa voiture pour le conduire à son domicile. La police a indiqué que le corps d'Irene Torres sera mis dans un bac de rangement puis placé dans un placard. Dwayne Herelle Jr a exécuté son acte odieux très vite, ce qui n'a pas permis aux membres de la famille Torres de réagir à temps. C'est en visionnant les caméras de surveillance que les parents ont compris ce qui était arrivé à leur fille.

La sœur d'Irene Torres a révélé que la relation entre les deux jeunes gens était exécrable. Irene était très malheureuse dans son couple et elle a rompu avec l'ancien combattant MMA un mois avant sa mort. Cependant, Dwayne Herelle Jr semblait obsédé par son ex et il a continué de la harceler. "Alors que la plupart des jeunes de 24 ans planifient leur carrière et leur avenir et font preuve d'optimisme face au monde, Irène a passé quelques-uns des derniers mois de sa jeune vie à être maltraitée, dégradée, terrorisée et effrayée. Irène a fait preuve d'un immense courage en quittant sa relation abusive et était si heureuse de commencer sa nouvelle vie avec le soutien de sa famille, pour être ensuite traquée dans son jardin et sauvagement assassinée un mois plus tard" a déclaré la sœur d'Irene Torres qui parle d'une tragédie.