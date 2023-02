Vladimir Makarov, un général de division âgé de 72 ans, a été retrouvé mort hier lundi 13 Février à Golikovo, une ville de la Fédération de Russie. C'est ce qu'a rapporté l'agence de presse russe TASS. L'information a été relayée par des médias internationaux dont le New York Post. Selon le média américain, Vladimir Makarov qui a été viré par le chef du Kremlin Vladimir Poutine serait tombé dans une « profonde dépression » et se serait suicidé. Ces dernières semaines, plusieurs personnalités et responsables russes ont perdu la vie dans la vie dans des conditions non élucidées.

Triste nouvelle pour la famille du général de division Vladimir Makarov. Selon les informations rapportées par plusieurs médias internationaux, le général Vladimir Makarov aurait été retrouvé avec une blessure par balle à la tête apparemment auto infligée. C'est sa femme, Valentina qui aurait fait la terrible découverte dans la ville de Golikovo. Après la découverte, leur fils a appelé les secours pour qu'il porte assistance à son père. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu être ramené à la vie.

Selon le New York Post, Vladimir Makarov a sombré dans une « profonde dépression » après son limogeage par le numéro un russe. Le même média indique que le général Makarov ne savait pas "quoi faire de lui-même" pendant sa retraite forcée. Pour rappel, il y a quelques jours, nous vous annoncions le décès d’un autre Général russe mais cette fois-là c'était en Ukraine sur le champ de bataille où la Russie a déployé des unités depuis quelques mois.