Un Russe est dans le viseur de la Justice américaine. Selon les informations rapportées par les médias, la Géorgie a extradé vers les États-Unis un jeune homme de 28 ans accusé d’avoir mis sur pied et vendu un programme ayant facilité les actes de piratage. À en croire les déclarations qui ont été faites par les procureurs, le mis en cause du nom de Dariy Pankov est accusé d'avoir annoncé l'accès à plus de 35 000 ordinateurs. Il est également reproché à ce dernier d'avoir rapporté plus de 350 000 dollars de ventes illicites et a permis ainsi aux cybercriminels de mener des attaques de rançongiciels et de fraude fiscale.

Outil utilisé par plusieurs hackers

Son arrestation est intervenue alors que l’administration Biden est à pied d’œuvre pour mettre la main sur les cybercriminels qui sont hors de la Russie. Après avoir été arrêté en Géorgie, qui borde la Russie, en octobre, Pankov a fait une première comparution devant un tribunal fédéral à Tampa mardi. Selon les précisions apportées par la chaîne de télévision américaine CNN, Pankov est détenu dans la prison du comté de Pinellas à l'extérieur de Tampa. Nombreux ont été les hackers à utiliser l’outil développé par le mis en cause pour déchiffrer les mots de passe en inondant un ordinateur.