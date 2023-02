Une sexagénaire a dû se rendre d’urgence à l’hôpital après qu’une araignée s’est réfugiée dans son oreille. La scène s’est produite en effet à Antibes dans les Alpes-Maritimes. Selon Nice-Matin qui a rapporté l’information, le calvaire de la femme aurait commencé peu après son réveil. Sa fille avait remarqué, en effet, la présence d’une araignée sur son visage. Essayant de se débarrasser de l’animal, il s’est finalement dirigé vers son oreille où il a trouvé refuge. La victime confie avoir été piqué à plusieurs reprises et a eu d’atroces maux de tête. Après avoir tenté en vain de déloger l’araignée, elle s’est finalement rendue à institut d’Arnault Tzanck de Saint-Laurent-du-Var.

"Elle m'a piquée plusieurs fois"

«Nous avons essayé avec un lavement d’eau tiède, de la faire sortir mais en vain. Elle m’a piquée plusieurs fois. Alors ma fille m’a conduite aux urgences. », a déclaré la sexagénaire au média local. « D’un revers de main, j’ai alors poussé la bestiole qui s’est réfugiée aussitôt dans l’orifice le plus proche, mon oreille », aurait-elle confié au professionnel de la santé. Après un examen, les médecins ont compris que la femme ne blaguait pas. Une minuscule araignée d’à peine un centimètre a été identifiée. Il s’agirait d’une mygale d’Andalousie. Cette espèce est l’une des plus toxiques. La femme n’a tout de même pas de soucis à se faire. L’insecte a été retiré avec succès et la sexagénaire est mise sous traitement.