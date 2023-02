Depuis les progrès récents de la génétique et du clonage, le retour de certaines espèces éteintes à la vie est au centre des débats. La société Colossal Biosciences, basée au Texas, a choisi de se spécialiser dans ce qu'elle appelle la désextinction d'espèces animales... en d'autres termes, la résurrection d'espèces éteintes. Une des plus grandes attentes de la désextinction depuis la création de cette branche scientifique reste le retour à la vie du mammouth. Colossal Biosciences a d'ailleurs réuni un budget spécial pour y parvenir dès 2021. Outre le mammouth, la société américaine a récemment annoncé avoir séquencé l'intégralité du génome du dodo, l'oiseau terrestre de l'île Maurice qui a disparu au XVIIe siècle en raison de la chasse à la viande et de la présence de nouveaux prédateurs sur l'île.

Cependant, avoir le génome complet seul ne suffit pas pour cloner une espèce, il est nécessaire de programmer des cellules d'un parent encore en vie avec l'ADN de l'animal disparu. L'entreprise, qui a été créée en 2021 avec un budget de 15 millions de dollars, s'est donné 6 ans pour y parvenir. Cependant, la question se pose de savoir si ces efforts pour la désextinction sont éthiques et responsables, et s'ils auront un impact positif sur l'environnement actuel. De plus, la question de la vie de ces hybrides dans un monde moderne, différent de leur habitat d'origine, est également soulevée.

Malgré ces réserves, certains investisseurs voient la désextinction comme une opportunité pour les percées scientifiques et la découverte de nouvelles connaissances. Thomas Tull, un investisseur technologique relayé par Bloomberg, a déclaré que la réintroduction d'une espèce permettra d'apprendre des choses qui ne peuvent être apprises dans un laboratoire.