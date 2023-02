L'Union Africaine a expulsé l'ambassadrice israélienne Sharon Bar-Li de la réunion de l'organisation à Addis Abeba ce samedi. Selon les responsables de l'UA, l'ambassadrice n'avait pas d'invitation pour assister à la réunion. Israël a réagi en déclarant que cette expulsion était "grave", bien que le pays n'ait pas officiellement qualifié cet incident d'humiliation. Des observateurs estiment que cette décision pourrait avoir des répercussions importantes pour les relations diplomatiques entre Israël et l'Union Africaine. Israël accuse l'Algérie et l'Afrique du Sud d'être derrière cette expulsion.

L'Union Africaine avait accordé à Israël le statut d'observateur en juillet 2021, une décision qui a été contestée par certains pays, notamment l'Afrique du Sud. Toutefois, les responsables de l'UA ont souligné que l'invitation envoyée à Israël était réservée à l'ambassadeur israélien auprès de l'UA et ne pouvait être utilisée par une autre personne.

Cette expulsion de l'ambassadrice israélienne a attiré l'attention des médias internationaux, mais il n'y a pas eu de réactions publiques de la part des pays occidentaux. Toutefois, il est important de noter que Human Rights Watch a qualifié la politique d'Israël à l'égard des Arabes sur son sol et des Palestiniens dans les Territoires occupés d'"apartheid" en 2021, une accusation farouchement contestée par Israël.

Cette expulsion de l'ambassadrice israélienne soulève des questions quant à ses répercussions pour les relations diplomatiques entre Israël et l'Union Africaine, ainsi que pour les tensions entre Israël et certains pays africains. Alors que l'UA cherche à affirmer son indépendance face aux pressions extérieures, il est important de surveiller de près l'évolution de la situation et les réactions des différents acteurs diplomatiques et médiatiques concernés.