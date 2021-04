Human Rights Watch, ONG défendant les droits de l’Homme, a fustigé la position israélienne concernant la Palestine, expliquant que le pays appliquait une politique « d’apartheid ». Une attaque inconsidérée selon le gouvernement israélien qui a répondu à l’ONG, l’accusant d’effectuer une véritable propagande.

Ce mardi, c’est via un communiqué de presse au vitriol que HRW a expliqué que la politique israélienne menée contre les personnes de confession musulmane présentes sur son sol et les Palestiniens, était une politique d’apartheid. Un rapport qui a suscité la colère du gouvernement qui n’a d’ailleurs pas manqué de rebondir.

HRW critique la politique israélienne

Pour l’AFP, le ministère israélien des Affaires étrangères a expliqué que ce document n’était qu’un simple outil de propagande qui n’avait rien à voir avec les faits avérés et observés sur le terrain. Du côté palestinien, on estime que ce rapport lui, est un témoignage crédible de la politique menée sur place et des souffrances infligées aux locaux.

La première ONG à agir en ce sens

Une prise de position forte puisque HRW est la première ONG à utiliser ce terme d’apartheid par ailleurs déjà utilisé par certaines associations locales. En outre, l’organisation appelle l’ONU à réagir et à mettre en place une commission d’enquête internationale sur la situation sur place. Enfin, celle-ci invite les nations étrangères à prendre position, afin de ne pas être complice de la politique israélienne.