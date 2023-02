Le rappeur Offset des Migos a nié les allégations selon lesquelles il aurait eu une altercation physique avec son cousin Quavo aux Grammy Awards 2023. Le 5 février, la cérémonie s'est tenue à la Crypto.com Arena et Quavo a interprété un hommage émotionnel à Takeoff, membre du groupe décédé en novembre 2022. Quavo a chanté "Without You", une chanson qu'il avait écrite pour Takeoff. Offset était également présent à la cérémonie avec sa femme Cardi B, mais n'a pas rejoint Quavo sur scène pour la performance.

Takeoff, Quavo et Offset ont formé le groupe Migos en 2008 lorsqu'ils étaient tous au lycée. Leur première mixtape est sortie en 2011 et ils ont obtenu deux nominations aux Grammy Awards pour leur chanson "Bad and Boujee" et leur album Culture en 2018. Cependant, quatre mois avant la mort de Takeoff, le groupe a pris des chemins différents, avec Quavo indiquant à l'époque qu'ils se concentraient sur d'autres projets. Quavo et Takeoff ont sorti leur premier album en duo sous le nom de Unc & Phew, tandis qu'Offset a sorti sa propre musique solo, y compris son album Father of 4, publié en 2019.

En conclusion, la carrière des Migos a connu des hauts et des bas au fil des ans, mais la perte de Takeoff a été un moment sombre pour le groupe. Bien que Quavo et Offset aient choisi de poursuivre des projets musicaux séparés, ils veulent donner l'impression qu'ils sont restés proches et ont nié toutes les allégations de conflit physique.