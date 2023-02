La Russie a une fois de plus lancé des accusations à l’endroit des États-Unis dans un contexte où la guerre en Ukraine continue de faire rage. Selon des confidences qui ont été faites par l'ambassadeur russe à Washington, Anatoly Antonov à l’agence de presse TASS, les Américains tentent d’user son pays et de l’épuiser. Le diplomate russe en poste à Washington a déploré les initiatives américaines visant à monter les anciennes républiques soviétiques les unes contre les autres. « Ils veulent creuser un fossé entre nous et les anciennes républiques soviétiques, les menacer de sanctions, les persuader de mettre fin à toute coopération avec nous et de couper tous les liens », a déclaré le diplomate russe.

"Effacer le nom de la Russie"

Ce fut également le moyen pour lui de rappeler l’état des relations diplomatiques entre la Russie et les États-Unis qui serait « lamentable ». Pour Anatoly Antonov, « les russophobes ont décidé d'effacer le nom de la Russie de la carte politique du monde », affirmant que « ce ne sont pas des slogans de propagande ou une façon de parler ». « Les milieux politiques de Washington ne cachent pas l'objectif de leur guerre sur le territoire ukrainien, et il ne m'a pas échappé : infliger une défaite stratégique à la Russie, épuiser et user notre pays », a-t-il poursuivi.

"Une guerre par procuration"

Ce n’est tout de même pas la première accusation russe contre les États-Unis dans le cadre de la guerre en Ukraine. En décembre dernier, suite à la visite de Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à Washington où il a été reçu à la Maison Blanche par Joe Biden, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov a noté volonté américaine d’affronter directement la Russie. « Les États-Unis mènent de facto et indirectement une guerre par procuration avec la Russie », avait réagi le porte-parole du Kremlin.