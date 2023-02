En république du Sénégal, les populations se sont mobilisées pour protester contre le traitement infligé à Ousmane Sonko, après le renvoi du procès du leader du Pastef avec Mame Mbaye Niang. Ces manifestations ont fait des victimes dont l’un a perdu son œil gauche et l’autre est atteint au bas-ventre. Se retrouvant dans un état de santé plus ou moins stable et sans l'un de ses yeux, Abdoulaye Diallo raconte les faits.

Suite aux affrontements avec les policiers, Abdoulaye Diallo a été évacué au Centre hospitalier régional de Ziguinchor et opéré. Abdoulaye Diallo a confié qu'il était dans sa concession familiale au moment des violences. Il a été atteint par du lacrymogène balancé par les forces de l’ordre lorsqu'il a quitté la maison pour se retrouver devant le portail. Il a été secouru par son grand-frère immédiatement après la détonation, dans un état d'inconscience.

Le jeune homme s'est réveillé au lendemain des faits. Il a été évacué à l’hôpital où il été opéré. Il a perdu son œil et il s'y résigne. ‹‹ Finalement, j’ai perdu mon oeil gauche. C’est la volonté divine et je l’admets. Je l’accepte et je le supporte », a t-il déclaré. « Je reste déterminé à défendre les intérêts de nos populations… Aux hommes politiques, je leur demande d’être juste et de ne jamais se décourager car, tout bon chemin est toujours parsemé d’embuches », a ajouté Abdoulaye Diallo.