Pourquoi les soldats Français sont-ils toujours au Sahel ? La question est complexe et les réponses sont multiples. Pour le journaliste franco-camerounais Alain Foka, il s'agit aussi et prioritairement de défendre la France et l'Europe, avant même de protéger le Mali. Les pays européens sont à portée de missiles pour tout ennemi installé au Sahel. Il est donc crucial d'éviter que cette zone ne tombe entre les mains des ennemis terroristes. Alain Foka s'appuie sur des déclarations d'anciens responsables et professionnels africains et français pour étayer ses propos. Il cite également l'affaire de la crise des missiles entre les USA, la Russie et Cuba pour montrer que l'installation de missiles à portée de l'Europe serait catastrophique pour les grandes capitales, y compris Paris.

Outre la question de sécurité, il y a aussi la volonté d'empêcher le développement du trafic de drogues. Les cartels rivalisent d'ingéniosité pour contrôler le Sahel, une zone difficile à sécuriser. Si les terroristes y prolifèrent, les services étatiques et de sécurité ne pourront absolument rien réguler. Il est très facile de poser des avions dans la région, y compris des boeings. Certains trafiquants préparent même des pistes d'atterrissage temporaires en déblayant manu militari des zones entières pour recevoir leur cargaison.

Enfin, il y a la question des ressources minières, en particulier l'uranium. La France dépend fortement de cette ressource pour une bonne partie de son électricité, mais aussi pour ses armes nucléaires. Le Niger en est la preuve palpable. Mais hormis l'uranium, il y a également l'or du Mali et du Ghana pour ne citer que ces ressources.

Ainsi, les soldats français au Sahel ne sont pas morts uniquement pour défendre la France, mais aussi pour garantir la sécurité de l'Europe, pour lutter contre le trafic de drogues, et pour préserver les ressources minières. Ces enjeux géopolitiques et stratégiques complexes montrent à quel point la présence de la France dans cette région est cruciale, mais aussi combien elle est difficile à maintenir. Le Sahel est une zone immense, difficile à sécuriser et où les enjeux sont nombreux et divers. La situation reste donc complexe, mais la France doit continuer à agir pour préserver ses intérêts et garantir la sécurité de ses ressortissants, en collaboration avec les pays de la région et la communauté internationale.