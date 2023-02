Il est désormais possible sur l’application de messagerie Whatsapp de partager à la fois jusqu’à 100 photos et/ou vidéos. La nouvelle a été rendue publique par la plateforme WabeTinfo. Il y a quelques semaines encore, les utilisateurs de ce réseau social n’étaient autorisés à partager à la fois qu’une trentaine de photos et/ou vidéos. En plus de cette innovation, les utilisateurs sont dorénavant à même de légender leurs documents. Il s’agit d’une nouvelle fonctionnalité qui a été une réussite suite à des tests sur la version bêta. Il est ainsi possible désormais pour les détenteurs d’un appareil Android de donner plus de détails sur les fichiers qu’ils voudront transférer.

Description d'un groupe

La toute dernière innovation est le nombre de caractères saisissables pour le sujet et la description d’un groupe. De 512, il est désormais passé 2 048 caractères. Ce changement a le mérite de permettre une plus facile identification des groupes. Rappelons qu’au cours de ces derniers mois, l’application de messagerie Whatsapp a apporté un nombre non négligeable de modifications à ses différents services. Il y a quelques jours, Wabetainfo indiquait notamment que, les développeurs sont à pied d’œuvre pour intégrer une possibilité de transcrire les notes vocales. Il s’agit d’un projet qui avait été suspendu à un moment donné pour des raisons inconnues. Cette fonctionnalité serait tout de même utile pour en cas de notes vocales trop longues. Pour l’heure, la fonctionnalité est toujours en cours de développement.