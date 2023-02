Le rappeur américain DeAndre Cortez Way, plus connu sous le nom de Soulja Boy, a proféré des menaces de mort contre le chanteur nigérian Wizkid dans une série de tweets maintenant supprimés. Soulja Boy a insulté Wizkid et a juré de le tuer. Il avait précédemment menacé de le gifler chaque fois qu'ils se rencontreraient. Les fans de Wizkid ont rapidement réagi à ces menaces et ont exprimé leur inquiétude sur les réseaux sociaux tout en taguant les autorités compétentes. Wizkid est un artiste de renommée internationale et a remporté de nombreux prix, dont un Grammy en 2021 pour sa participation à la chanson "Brown Skin Girl" de Beyoncé.

Soulja Boy est un rappeur qui a connu un grand succès, il y a plus d'une décennie aux États-Unis. Depuis ses sorties sont critiquées et ridiculisées sur la toile. Il convient de noter que ces menaces surviennent plus de dix après un différend entre les deux artistes. En 2010, Wizkid avait clashé Soulja Boy affirmant qu'il craint (jargon pour dire qu'il n'avait plus vraiment la côte et qu'il était ennuyeux) mais ce dernier a attendu jusqu'en juillet 2022 pour y répondre en affirmant que c' est sa mère qui craint.

La dernière escalade vient du fait que Wizkid ait été désigné tête d'affiche d'un événement auquel Soulja Boy a été invité. Une situation qu'il ne supporte visiblement pas et a demandé à être déprogrammer avant de promettre de tuer Wizkid. Face à ces menaces, les fans de Wizkid espèrent que les autorités prendront les mesures nécessaires pour protéger leur artiste préféré et éviter tout incident regrettable. En espérant que ces menaces ne conduiront pas à une escalade de violence et que les deux rappeurs pourront résoudre leurs différends de manière pacifique.