Les Lionceaux de la Téranga du Sénégal, 0 but encaissé et 8 buts marqués, sont pour la phase de groupe, la meilleure équipe pour le moment de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) juniors Egypte 2023. Demain, jeudi 02 mars 2023 au stade international de Caire, les Guépards juniors du Bénin croiseront, en quarts de finale de ladite compétition, les crampons avec la sélection nationale juniors du Sénégal . Ce match est pris très au sérieux par le sélectionneur national juniors béninois, Mathias Déguénon.

Reçu sur Radio Bénin hier mardi 28 février 2023, il a déclaré qu’il mettra les 3 ou 4 jours à profit pour revenir sur le match que son équipe a livré contre les Gambiens. L’entraîneur national des juniors compte travailler avec les images afin de ressortir les erreurs que ses poulains ont commises. Car selon lui, le jeudi 02 mars 2023, ils auront un adversaire de taille qui offensivement fait mal parce qu’en trois matchs, il avait marqué 8 buts.

C’est pourquoi, lui et les membres de son staff technique veulent donc revoir non seulement leur bloc équipe mais également leur animation défensive pour voir ce qu’ils peuvent apporter afin de passer ce cap des quarts de finale qui s’annonce très déterminant. Il faut signaler que les quatre vainqueurs des quarts de finale de la Can U20 Egypte 2023 seront qualifiés pour la prochaine Coupe du monde des juniors prévue pour se dérouler en Indonésie du 20 mai au 11 juin 2023.



Les matchs des quarts de finale

02/03 / 2023

Sénégal # Bénin ( 15h)

Ouganda # Nigeria ( 18h)

03/03/2023

Gambie # Soudan du Sud ( 15h)

Congo # Tunisie ( 18h)