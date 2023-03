En Biélorussie, le Prix Nobel de la Paix en 2022 a écopé d’une peine de 10 ans de prison ce vendredi 3 mars. Selon les informations rapportées par l’agence de presse officielle biélorusse Belta Ales Bialiatski est condamné pour financement de manifestations et évasion fiscale. Le sexagénaire a été mis aux arrêts en 2021. Il a balayé du revers de la main les différentes accusations dont il fait l’objet et indiquait qu’il s’agit d’une affaire politique. L’homme s’est fait remarquer au cours de ces dernières années par les activités de Viasna, le principal groupe de défense des droits humains en Biélorussie.

Trois autres condamnés...

Le groupe avait activement contribué à la documentation des répressions et des arrestations visant les protestataires. Par le canal d’un communiqué, le groupe de défense des droits humains a précisé que deux autres collaborateurs du mis en cause ont également été condamnés. Il s’agit de Valentin Stefanovitch et Vladimir Labkovitch. Ils ont respectivement écopé de 9 et 7 ans de prison. Un autre des mis en cause, du nom de Dmitri Soloviev, a été condamné par contumace parce qu’il s’est exilé en Pologne.

Condamnation "honteuse" selon une opposante

Il a pour sa part écopé de huit ans de prison. Tous les condamnés doivent verser une amende de 69 000 euros. La situation a tout de même suscité une vague de réactions au sein de la classe politique biélorusse. Sur le réseau social de l’oiseau bleu, l’opposante biélorusse en exil Svetlana Tsikhanovskaïa a dénoncé cette condamnation. « Nous devons tout faire pour combattre cette injustice honteuse et les libérer », a-t-elle déclaré.