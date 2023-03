Aux États-Unis, une nonagénaire a eu la chance de voir son arrière-arrière-arrière-petit-enfant. La famille a été découverte suite à une photo qui a été publiée sur Facebook il y a quelques semaines. Ladite photo est devenue très populaire après avoir été partagée par plusieurs internautes tant sur Facebook que sur le réseau social de l’oiseau bleu avec la légende suivante : « six générations vivantes ». On retient qu'à ce jour, MaeDell Hawkins a 106 petits-enfants, 222 arrière-petits-enfants, 234 arrière-arrière-petits-enfants et 37 arrière-arrière-arrière-petits-enfants.

Petite-fille biologique de la 6ᵉ génération

La famille s’est réunie dans la maison de retraite qui abrite depuis quelques mois la femme de 98 ans du nom de MaeDell Taylor Hawkins. Elle a la visite de sa descendance ainsi que de leurs enfants. La délégation était composée de la fille de MaeDell Hawkins, Frances Snow; sa petite-fille, Gracie Snow Howell; son arrière-petite-fille Jacqueline Ledford; et son arrière-arrière-petite-fille Jaisline Wilson. La petite de sept semaines est ainsi sa première petite-fille biologique de 6e génération.

Dans une maison de retraite...

Alors qu’elle accordait une interview téléphonique à Fox News Digital le lundi 6 mars, Howell a fait savoir que les retrouvailles n’avaient pas été faciles. La plupart des membres de la famille vivent désormais hors du territoire américain. MaeDell Taylor Hawkins âgée de presque 100 ans, a été admise dans une maison de retraite après avoir subi une mauvaise chute à la maison il y a deux ans. « Nous avons passé trois heures avec elle cet après-midi-là », a confié Howell à Fox News Digital.