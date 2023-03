Le porte-parole et Secrétaire général adjoint du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji a, en marge du compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 22 mars 2023, donné les raisons qui ont permis à la Commission béninoise des droits de l’homme ( CBDH) de recevoir le 15 mars dernier l’accréditation au statut « A » de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme en matière de promotion et de la protection des droits humains au Bénin. Selon Wilfried Léandre Houngbédji, le gouvernement a joué sa partition en mettant en place la Commission béninoise des droits de l’homme en la dotant des moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en la laissant des coups d’ébranche pour faire son travail comme cela convient.

Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que cela remonte à bien longtemps que le Bénin attendait de retrouver ce statut. « Ce qui est fait maintenant » a-t-il lâché et a permis que « nous progressons y compris en matière de droits de l’homme et la perception que la communauté internationale à de notre pays ». Il a laissé entendre que c’est une perception positive « parce que nous faisons les choses comme elles doivent être faites et comme tous les grands pays de démocratie et de liberté le font ». Il s’est réjoui de cette belle avancée du Bénin.

C’est pourquoi, le président Patrice Talon a tenu à féliciter la CBDH pour l’accomplissement de cette mission car, étant à l’opérationnel, le gouvernement a mis les moyens et a joué sa partition. Pour Wilfried Houngbédji, si la Commission n’avait pas joué la sienne peut-être que nous n’en serions pas encore là. C’est pour cela, dit-il, le chef de l’Etat a entendu féliciter ses membres et les encourager à continuer sur cette lancée.