Le parcours d'Adama Kanté, jeune entrepreneur malien, a été à la fois inspirant et tragique. Avec une bourse modeste, Adama a commencé à cultiver des fruits et légumes avec une daba et un arrosoir. Grâce à une vidéo virale sur les réseaux sociaux, il a attiré l'attention sur son entreprise florissante. Il a réussi à se diversifier et à créer quatre entreprises florissantes, qui ont toutes connu le succès sous sa direction.

Adama a travaillé dur pour parvenir à ses réalisations. Il a commencé avec une petite parcelle de vingt mètres carrés pour cultiver des fruits et légumes. Cependant, il a rapidement pris de l'expansion et a commencé à cultiver sur sept hectares de terres. En plus de cultiver et de vendre des fruits et légumes, il s'est diversifié en offrant des jus, des bouillons culinaires et des céréales. Son objectif était de lutter contre l'insécurité alimentaire et de réduire l'utilisation de produits chimiques dans les coutumes culinaires.

Malgré son succès initial, Adama a rencontré des obstacles dans sa carrière d'entrepreneur. Il a eu du mal à se faire une place dans l'entrepreneuriat agricole en raison des préférences des jeunes pour des emplois administratifs. Malheureusement, deux ans après le début de ses activités, le modèle d'affaires d'Adama s'est révélé être une arnaque massive. Sa société Sene Invest a sollicité l'épargne publique en violant toutes les règles de l'UEMOA. De nombreux investisseurs modestes ont confié leur argent à Adama, qui a mal géré les liquidités et s'est dispersé au lieu de se diversifier judicieusement. En conséquence, des milliers de personnes ont été victimes de cette fraude, et Adama a disparu sans être tenu responsable de ses actes.

Cette histoire est un rappel amer que la route vers le succès est parsemée d'obstacles, et que les revers du destin peuvent frapper même les plus audacieux. Adama Kanté avait toutes les qualités d'un grand entrepreneur, mais ses ambitions l'ont aveuglé et l'ont poussé à prendre des risques excessifs. Les conséquences ont été dévastatrices pour les investisseurs et pour sa propre réputation. Il est essentiel de faire preuve de prudence et de diligence lorsqu'on entreprend de nouvelles activités commerciales, afin d'éviter les pièges qui peuvent se cacher le long du chemin.