Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé lundi la nomination d'un nouveau vice-président ainsi qu'un remaniement du gouvernement. Le chef de l'État a fait cette annonce à la télévision nationale. "J'ai nommé Paul Mashatile au poste de vice-président du pays. Il remplace David Mabuza qui a démissionné", a déclaré M. Ramaphosa. Cinq nouveaux ministres ont également été nommés et de nouveaux ministères ont été créés: le ministère du Plan, de la Surveillance et de l'Évaluation et le ministère de l'Énergie. Ce dernier sera dirigé par Kgosientso Ramokgopa.

"Je tenais à renouveler le gouvernement tout en le gardant stable", a déclaré M. Ramaphosa. "Les nouvelles nominations permettront d'assurer de réels progrès au cours des prochains mois et une reprise durable de l'économie du pays". Le chef de l'État a souligné que des efforts supplémentaires seraient déployés, notamment pour résoudre le problème des coupures d'électricité prolongées dans tout le pays. (Tass)