Suite à l’annonce, par le président Emmanuel Macron, de la diminution considérable des forces françaises présentes en Afrique, Paris veut toujours maintenir ces bases sur le continent. En effet, un rapport de la commission des Affaires étrangères et de la Défense du sénat français, adopté le mercredi 08 mars 2023, indique que les bases au Gabon, au Sénégal et en Côte d’Ivoire continuent d’être utiles et doivent être maintenues dans le nouveau dispositif de l’Hexagone, dans le golfe de Guinée. D’après le document, des opérations « lourdes et longues » telles que Barkhane « ne sont plus souhaitables » mais ne doivent « nullement signifier un abandon des efforts de contribution au développement de la région, des efforts d'influence, de protection des ressortissants ».

Il recommande une « diplomatie d’influence » davantage ambitieuse

Toujours selon le document, notamment corapporté par les sénateurs Gisèle Jourda et Bernard Fournier, cette présence des forces français permettra d’effectuer des opérations dans l’urgence. Par ailleurs, il recommande une « diplomatie d’influence » davantage ambitieuse sur le continent africain, tout en évoquant une « offensive idéologique globale de la Russie ». Notons que la présence militaire en Afrique est décriée dans plusieurs pays du continent, avec des manifestations réclamant leur départ. Ainsi, ces troupes sont parties du Burkina Faso et du Mali, à la demande des autorités des pays. La situation avait amené le député Arnaud Le Gall, député LFI-NUPES, à réagir.

D’après le membre de la commission des Affaires étrangères et président du groupe d'amitié entre la France et le Burkina Faso à l'Assemblée Nationale, il est nécessaire de revoir la politique française en Afrique. « Ce n'est pas la France qui est rejetée au Sahel, mais une certaine politique. L'heure est à opérer un changement radical de politique dans la région, au service d'une francophonie populaire rompant avec le néolibéralisme, les leçons de Démocratie à géométrie variable donc vues comme hypocrites, et tout ce qui alimente un néocolonialisme réel ou ressenti » avait-il déclaré sur son compte Twitter, en janvier dernier.