Alors que le monde entier célèbre ce 8 mars la Journée Internationale de la Femme, la journaliste béninoise de l’Office de Radiodiffusion et Télévision du Bénin, Angela Kpeidja a invité les femmes à revoir la célébration de cette journée. Par le canal d’une publication qu’elle a faite sur le réseau social Facebook ce mercredi 8 mars, la présidente de l’association « N’aie pas peur », a fait savoir que le « 8 mars » n’était pas une fête. Le court texte qu’elle a titré « Arrêtez de fêter le 8 mars! », invite les femmes à prendre au quotidien « la mesure de leur rôle social et de leur pouvoir ».

« Les vêtements, maquillages, bijoux et autres réjouissances dans le cadre du 8 mars m’insupportent depuis de nombreuses années. Et encore aujourd’hui parce qu’il ne s’agit pas d’une fête !!! », a-t-elle fait savoir dans sa publication avant de s’attarder sur le pouvoir que détient la femme. Selon elle, il ne serait pas trop « d’affirmer que les femmes ont tout pour faire et défaire ce monde ».

"S'exhiber autrement qu'avec leur corps"

Ce fut une occasion pour elle de demander aux femmes de « s’exhiber autrement qu’avec leur corps ». Rappelons que la journaliste béninoise s’est illustrée au cours de ces dernières années par la lutte qu’elle mène contre le phénomène relatif au harcèlement sexuel en milieu professionnel. Elle a publié, en août 2021, son ouvrage intitulé "Bris de silence" qui est un retour sur sa vie jalonnée d’actes de violence de tous genres.