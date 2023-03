Des affrontements sanglants entre cultivateurs et éleveurs se sont déroulés le lundi 20 mars à Soclogbo dans la commune de Dassa-Zoumè plus précisément dans le département des Collines qui ont fait deux morts. Afin de rétablir l’ordre, 170 policiers ont été déployés sur les lieux selon la radio Bip Fm. Le déploiement de ce contingent de la police républicaine a permis de prendre le contrôle de la situation, de faire ramener le calme et assurer la quiétude des populations.

Selon les informations rapportées, cet affrontement meurtrier est parti d'une altercation entre un cultivateur et un berger sur un champ qui a été envahi par le troupeau du berger dans la matinée de ce lundi 20 mars 2023. L'agriculteur est mort dans cet accrochage. Pour se venger de la mort de cet agriculteur, les habitants de la localité ont saccagé les campements des éleveurs. Immédiatement, les autorités de la zone dont le préfet et des élus locaux sont intervenues pour la médiation.