Depuis le début de la guerre en Ukraine, les occidentaux ont apporté un soutien franc au pays dirigé par Zelensky. Ce soutien se traduit par la fourniture d'armes à l'Ukraine pour essayer de contenir les assauts de l'armée russe. Ces dernières semaines, plusieurs pays occidentaux ont promis livré de nouvelles armes à l'Ukraine où la guerre a éclaté il y a un peu plus d'un an maintenant. La Norvège fait partie des pays qui produisent des armes à l'Ukraine. Récemment, le Financial Times a révélé que la présence du géant chinois TikTok freine la production d'armes pour Kiev en Ukraine.

La présence d'un centre de données du réseau social chinois TikTok en Norvège empêche l'extension de l'industrie d'armement norvégienne, notamment celle de Nammo, l'un des principaux fournisseurs d'armes en Europe. En effet, ce centre de données utilise une grande partie de l'électricité de la région, ce qui limite les ressources disponibles pour les autres entreprises, y compris les industries d'armement. Nammo a exprimé son inquiétude quant à cette situation, affirmant que cela empêche sa croissance future et qu'elle est en concurrence directe avec le stockage de vidéos de chats.

La situation est d'autant plus préoccupante que la demande en armement en Europe est en forte hausse en raison de la guerre en Ukraine. Les commandes de l'Union européenne ont été multipliées par 15 sur un an et l'industrie norvégienne risque de ne pas les honorer en raison de cette contrainte énergétique. Le directeur général de Nammo, Morten Brandtzaeg, a soulevé des préoccupations quant à la proximité de ce centre de données avec son industrie, craignant que cela n'était pas par pure coïncidence. «Je n'exclus pas que ce ne soit pas par pure coïncidence que cette activité soit proche d'une entreprise de défense… Je ne peux pas l'exclure», confie le patron de la firme.