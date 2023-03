Cinq employés chinois du bureau de Pékin de la société d'audit américaine Mintz Group ont été arrêtés par les autorités chinoises, a annoncé la société ce vendredi 24 Mars 2023. Tous les employés arrêtés sont de nationalité chinoise et leur détention a conduit à la fermeture des opérations de Mintz Group à Pékin rapporte plusieurs médias internationaux. Dans un communiqué cité par des médias, la société américaine d'audit Mintz Group a déclaré qu'elle n'avait pas reçu d'avis officiel concernant une procédure légale et qu'elle avait demandé aux autorités chinoises de libérer ses employés.

La société a également indiqué qu'elle avait engagé des avocats pour dialoguer avec les autorités et aider ses employés et leurs familles. La société spécialisée dans les enquêtes pour accusations de fraude, de corruption et de mauvais comportements au travail Mintz Group a souligné que ses activités en Chine étaient toujours menées de manière transparente, éthique et en respect des lois et règlements applicables. La société a également affirmé qu'elle travaillerait avec les autorités pour résoudre tout malentendu qui aurait pu conduire à l'arrestation de ses employés.

Les motifs exacts de l'arrestation des employés de Mintz Group n'ont pas été précisés, mais il est courant pour les autorités chinoises d'enquêter sur les entreprises étrangères opérant en Chine. En 2020, les autorités chinoises ont lancé une enquête antitrust sur Alibaba, la plus grande entreprise de commerce électronique de Chine, et ont également infligé des amendes à d'autres entreprises étrangères pour des violations présumées de la législation sur la concurrence.

L'arrestation des employés de Mintz Group est un autre exemple de l'escalade des tensions entre la Chine et les États-Unis en matière commerciale. Les deux pays se sont engagés dans une guerre commerciale depuis plusieurs années, avec des tarifs douaniers imposés par les deux pays sur les produits importés de l'autre. Les relations entre les deux pays se sont également tendues en raison de différends sur des questions telles que les droits de propriété intellectuelle, la technologie et les droits de l'homme.