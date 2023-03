Du nouveau dans l'affaire de l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse. Nous apprenons que Rodolphe Jaar, un ressortissant haïtiano-chilien, a plaidé coupable vendredi à Miami pour son rôle dans l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse en juillet 2021. Selon les documents judiciaires, M Jaar a avoué avoir fourni un "soutien matériel et des ressources" au commando qui a mis fin aux jours du dirigeant haïtien dans sa résidence privée à Port-au-Prince.

Il s'agit du premier individu à reconnaître sa culpabilité parmi les 11 individus détenus aux États-Unis et accusés d'avoir planifié l'assassinat du président haïtien Jovenel Moïse depuis la Floride plus précisément à Miami. L'accusation soutient que Rodolphe Jaar avait hébergé et fourni les armes aux membres du commando colombien qui ont commis l'attaque. Les gardes du corps de Jovenel Moïse n'ont pas réussi à empêcher l'assassinat du dirigeant haïtien. Jaar, âgé de 50 ans, avait été arrêté en République dominicaine avant d'être présenté en janvier 2022 devant un tribunal de Miami. Il a maintenant plaidé coupable pour soutien matériel à l'assassinat du président haïtien.

Pour rappel, l'assassinat de Jovenel Moïse avait choqué Haïti et la communauté internationale. Le pays est confronté à des crises politiques, économiques et sociales depuis des décennies, avec une pauvreté généralisée, une insécurité croissante et une instabilité politique. Le meurtre du président a exacerbé la situation déjà tendue dans le pays. Les autorités haïtiennes ont arrêté plusieurs suspects locaux, dont certains ont été tués lors de leur arrestation. Les autorités haïtiennes ont également accusé des étrangers d'avoir joué un rôle dans l'assassinat, y compris des ressortissants colombiens et américains. Les États-Unis ont envoyé des agents du FBI pour aider à enquêter sur l'affaire.