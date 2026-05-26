Bénin : le Mali prêt à coopérer dans le respect de sa souveraineté

Deux jours après l’investiture de Romuald Wadagni à la présidence du Bénin, le Mali a exprimé sa volonté de construire une relation bilatérale renouvelée avec Cotonou. Le ministère malien des Affaires étrangères a publié ce 26 mai 2026 sur le réseau social X un communiqué détaillant les échanges tenus en marge de la cérémonie du 24 mai.

Le nouveau chef de l’État béninois avait prêté serment le 24 mai à Cotonou devant seize délégations étrangères, dont celle de la Côte d’Ivoire conduite par le vice-président Tiémoko Meyliet Koné, le vice-président du Nigeria en tant qu’envoyé spécial de Bola Ahmed Tinubu et le Premier ministre rwandais Justin Nsengiyumva. Le Burkina Faso et le Mali étaient représentés par leurs ministres des Affaires étrangères, respectivement Karamoko Jean Marie Traoré et Abdoulaye Diop, tandis que le Niger avait dépêché son Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine. Cette présence sahélienne a été perçue comme un signal d’apaisement.

Une audience bilatérale en marge de l’investiture

À l’invitation des autorités béninoises, le ministre malien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale, Abdoulaye Diop s’est rendu à Cotonou afin de représenter le Président de la Transition, le Général Assimi Goïta, lors de la cérémonie d’investiture. En marge de l’événement, il a été reçu par le nouveau chef de l’État béninois, Romuald Wadagni, à qui il a transmis les félicitations du Président Assimi Goïta ainsi que leurs vœux de réussite et de prospérité pour le peuple béninois.

Au cours de cet entretien, le ministre Diop a réaffirmé la disponibilité de Bamako à bâtir avec Cotonou « une relation bilatérale fondée sur le respect de la souveraineté de nos États, de nos choix stratégiques, y compris les choix de nos partenaires ». De son côté, Romuald Wadagni aurait exprimé la solidarité du Bénin avec le Mali dans sa lutte contre le terrorisme, selon la même source.

Des signaux de reprise du dialogue

Les relations entre le Bénin et les pays de l’AES avaient connu des frictions ces dernières années. La présence des délégations sahéliennes à l’investiture du 24 mai, saluée par les observateurs régionaux, marque une ouverture formelle depuis plusieurs mois.

Romuald Wadagni, qui a obtenu 94,27 % des suffrages à la présidentielle du 12 avril 2026, entame un mandat de sept ans. Les prochains mois permettront de mesurer si les déclarations de principe exprimées à Cotonou débouchent sur des échanges diplomatiques structurés entre Cotonou et Bamako.