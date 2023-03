Dans le cadre des manifestations en différé de la célébration de la Journée Internationale des droits de la Femme édition 2023, la Fédération béninoise de badminton (FBBa) à travers la Commission des Femmes présidée par Hermione LIGAN et les organismes partenaires organise le 25 mars prochain, plusieurs activités dédiées à la promotion de la gent féminine. Il s'agit entre autres de Fitdance, Airbadminton, causerie sur le Thème de la journée : "Pour un monde Digital et Inclusif, Technologie et innovations pour l'égalité des sexes".

Les manifestations se dérouleront à la Plage Erevan, rue en face de la station Oryx. Il faut rappeler qu'avant l'événement du 25 mars 2023, la Ligue Régionale Nord Est de Badminton et l'Association Sportive les Gazelles, le club phare de la ville de Parakou organiseront du 18 et 23 Mars 2023 sur le terrain de Volley-ball du Lycée Mathieu Bouké, le second test de niveau au profit des joueurs U15 , ceci en vue de mettre en jambes les joueurs pour les prochaines compétitions .