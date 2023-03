Depuis l'année dernière, la Russie a lancé une offensive militaire en Ukraine qui fait de nombreux morts dans chaque camp. Chaque jour qui passe le sujet est évoqué dans la presse internationale. Ce mardi 07 Mars, les médias occidentaux rapportent des propos d'un responsable russe qui affirme que la ville de Bakhmout est contrôlée à moitié par les forces de Vladimir Poutine. Les mêmes sources indiquent que l'information n'a pu être vérifiée de façon indépendante.

Selon l'agence de presse russe Tass qui cite un conseiller des autorités russes, les forces russes et les séparatistes prorusses contrôlent désormais environ la moitié de Bakhmout. C'est l'information rapportée par le média belge RTBF ce mardi. En effet, Yan Gagin, un conseiller des autorités russes qui occupent une partie de la région de Donetsk, a déclaré sur la chaîne de télévision Russia-24 que "notre artillerie, notre équipement et nos troupes sont déjà dans la ville. Ils contrôlent presque la moitié d'Artemivsk (Bakmout, ndlr)".

Toujours selon Gagin, les combattants ukrainiens tentent de fuir la ville le long des routes de campagne. Il n'exclut pas cependant que certains d'entre eux tentent de pénétrer dans la ville. Les combats se poursuivent à Bakhmout, et il est difficile de dire qui finira par prendre le contrôle de la ville. "Je n'exclus pas des tentatives de percée pour essayer de tenir la ville, et des percées à partir de la ville elle-même, il y a une retraite chaotique de petits groupes" a affirmé le responsable. Pour rappel, l'Ukraine a appelé la communauté internationale à réagir face à l'offensive russe et a dénoncé la présence de troupes russes sur son territoire.

Le gouvernement ukrainien a également lancé un appel à l'aide à ses alliés occidentaux, notamment les États-Unis et l'Union européenne. La communauté internationale a condamné l'offensive lancée par le pays de Vladimir Poutine et a imposé des sanctions économiques contre la Russie. Cependant, ces mesures n'ont pas réussi à faire cesser le conflit en Ukraine. La guerre en Ukraine a déjà causé la mort de milliers de personnes et a entraîné le déplacement de millions d'autres depuis l'année dernière.