Sous l’initiative de l’Agence béninoise pour la promotion de la famille (Abpf) en collaboration avec la direction générale du Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou, une campagne de dépistage gratuite des cancers du sein et du col de l'utérus associé au planning familial est organisée du lundi 27 février 2023 au vendredi 03 mars prochain.Les femmes en âge de procréer et celles déjà à la ménopause sont invitées à se rendre au Centre national hospitalier universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou, pour faire gratuitement le dépistage du cancer du sein et de celui du col de l'utérus.

L’opération se déroule à la Clinique universitaire de gynécologie et d’obstétrique (Cugo) du Cnhu. Au cours de cette campagne, les femmes pourront également bénéficier des services de planification familiale.

Selon l'Organisation mondiale de la Santé, le cancer du sein est le cancer le plus meurtrier chez les femmes. Environ 685 000 femmes sont mortes de ce type de cancer dans le monde en 2020. La plupart des cas de cancer du sein et des décès par cancer du sein sont recensés dans les pays pauvres. Quant au cancer du col de l’utérus, il s'agit du quatrième cancer le plus courant chez la femme dans le monde. L'OMS estime le nombre de nouveaux cas à 604 000 dans le monde et le nombre de décès à 342 000 en 2020. Environ 90 % des nouveaux cas et des décès dans le monde en 2020 sont survenus dans des pays à revenu faible intermédiaire.