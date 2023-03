Initialement prévue ce mardi 14 mars 2023 au tribunal de Porto-Novo, la vente aux enchères des 18 immeubles de l’homme d’affaires béninois, Sébastian Ajavon n’a plus eu lieu. Mais, aux dernières nouvelles, elle a été reportée au 09 mai prochain. Personne ne connait les raisons fondamentales du report. Il faut préciser que ces 18 immeubles qui étaient prévus pour cette vente aux enchères sont localisés pour la plupart dans la commune de Seme-Podji.

De plus, ce n’est pas uniquement ces 18 immeubles qui sont destinés à la vente aux enchères. Il y a également 15 autres immeubles situés dans d’autres villes du Bénin dont la vente est normalement annoncée pour le 20 mars 2023. Cela fait au total 33 immeubles saisis dans le cadre de la procédure judiciaire dirigée contre l’opposant béninois en exil. Sébastien Ajavon, reconnu coupable pour « faux, usage de faux et escroquerie », a été condamné par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) par contumace à cinq ans de prison ferme. L’homme d’affaire a été également condamné à payer 80,9 milliards de francs CFA pour préjudices fiscaux et 60 millions FCFA pour préjudices non fiscaux. Il a également écopé d’une peine de 20 ans d’emprisonnement ferme pour une autre affaire de trafic international de cocaïne.