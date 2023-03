Poursuivis pour « escroquerie via internet, abus de fonction, escroquerie, complicité d’abus de fonction et complicité d’escroquerie via internet » et déposés en prison depuis septembre 2022, l'ancien commissaire du 1er arrondissement de Cotonou Stanislas Kindjanhoundé, l'ex-commissaire de police du commissariat d'Agblangandan, Carin Viakinnou et leurs co-accusés ont été fixés sur leur sort ce lundi 13 mars 2023, par la Cour de répression des infractions. Des cinq personnes mises en cause dans ce dossier, le capitaine Stanislas Kindjanhoundé et deux autres accusés ont été relaxés. Cependant, l'ancien commissaire d'Agblangandan ainsi qu'une co-accusée ont été condamnés à 10 ans prison.

L’Office central de répression de la cybercriminalité (OCRC) est toujours aux trousses des cybercriminels. Les éléments de la police républicaine ont fait une descente dans le département de l’Ouémé ce samedi 11 mars 2023. Cette opération a permis de mettre la main sur 13 cybercriminels. A Avrankou, précisément à Atchoukpa, la police a démantelé un réseau de 12 présumés cybercriminels. À Porto-Novo, un autre présumé cybercriminel s'est retrouvé dans les mailles des forces de l'ordre. Ce dernier serait un maillon très énergique dans la chaîne. Son intervention est importante notamment dans la récupération des butins. La police républicaine a aussi mis la main sur plus de 20 présumés cybercriminels tous de nationalité Nigériane le vendredi 24 février 2023, à Djidjè, dans le 6e arrondissement de Cotonou.