Dans un communiqué publié il y a quelques minutes, l'ancien président du Bénin, Nicéphore Soglo, a exprimé sa préoccupation concernant la situation de détention de deux personnalités béninoises, l'ancienne Garde des Sceaux Réckya Madougou et le professeur Joel Aivo, emprisonnés sous un prétexte qu'il juge «fallacieux» de terrorisme. Soglo a également fait part de sa frustration face à l'impossibilité de rencontrer le président actuel, Patrice Talon, pour discuter de cette situation préoccupante.

Dans son message, l'ancien président a exposé ses efforts pour obtenir une audience avec Patrice Talon, en formulant une demande et en essayant de le joindre par téléphone à plusieurs reprises. Malheureusement, ses tentatives se sont soldées par un échec, ce que Soglo considère comme un manque de considération.

Dans son communiqué, Soglo a souligné l'importance des droits fondamentaux et des libertés publiques inscrits dans la loi fondamentale du Bénin, adoptée le 11 décembre 1990. Il a rappelé la nécessité de garantir, protéger et promouvoir ces droits pour assurer un développement harmonieux et démocratique du pays.

Communiqué de Nicéphore Soglo

Mes chers enfants,

Après avoir ouvertement dénoncé la situation désastreuse de détention de l'ancienne Garde des Sceaux, Madame Réckya MADOUGOU et à la suite de la lettre du professeur Joel AIVO au Garde des Sceaux, j'ai décidé d'entreprendre une démarche auprès du M. Patrice Talon, président de la République et de surcroît premier magistrat de notre pays.

Pour ce faire, j'ai formulé une demande d'audience et ai tenté à maintes reprises de le joindre par téléphone. En vain. Je me suis heurté à ce que l'on peut estimer être un manque de considération. Face à cette situation, j'ai pris la décision de me rendre directement à la présidence, car cela dépasse les limites de l'acceptable ce qui arrive.

Je me permets de paraphraser Martin NIEMOLLER dans « Quand ils sont venus chercher les communistes… », j'ai fait preuve de retenue par le passé, notamment lorsque Patrice Talon a été soupçonné d'implication dans la présumée tentative d'assassinat d'un président en exercice, puis pardonné. J'ai également gardé le silence lorsque mon fils aîné a été poussé à l'exil pour des motifs d'abus d'autorité. De même, je n'ai pas élevé la voix lorsque mon fils cadet a été victime d'une tentative d'assassinat. Toutefois, je ne peux plus rester silencieux lorsque deux éminentes personnalités de notre pays sous un prétexte fallacieux de terrorisme subissent en prison un traitement dégradant, indigne même des criminels de la pègre.

Il est temps de dire stop. Le peuple béninois, en adoptant la loi fondamentale du 11 décembre 1990, a affirmé sa détermination à instaurer un état de droit et de démocratie pluraliste, dans lequel les droits fondamentaux de l'Homme, les libertés publiques, la dignité de la personne humaine et la justice sont garantis, protégés et promus comme des conditions nécessaires au véritable développement harmonieux de chaque Béninois, tant sur le plan temporel, culturel que spirituel. Les souvenirs de Ségbana ou du petit palais doivent être relégués au rang de mauvais souvenirs enfouis dans notre mémoire collective.

A présent, je m'interroge : Peut-on bafouer délibérément ces droits fondamentaux de nos concitoyens? N'est-ce pas fort de ces mêmes droits fondamentaux que le peuple béninois a élu ce Président ? On m'oppose un silence assourdissant. Mais la parole n'appartient elle pas tout autant à celui qui parle qu'à celui qui sait écouter ? En cette période de commisération et de dévotion j’appelle les responsables de ce pays à la raison.

