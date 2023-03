La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet) a condamné un douanier à 10 ans de prison le lundi 27 mars dernier. Il est tombé dans les mailles de la justice pour abus de fonction. Dix ans d'emprisonnement dont 5 avec sursis, c'est la sanction prise par la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme à l'encontre un douanier poursuivi pour abus de fonction. En effet, le douanier mis en cause délivrait de fausses quittances lors des opérations de dédouanement des produits. A Sakété dans le département du Plateau, il a délivré une fausse quittance à un transporteur de produits pétroliers à hauteur de 900 000 de franc CFA.

Cependant, ce douanier a été démasqué par ses collègues lors du contrôle. Une fois mis au parfum de la situation, les éléments de la police républicaine ont mis la main sur le fautif. Son domicile a été perquisitionné. Laquelle perquisition a permis de retrouver des preuves pouvant attester que le douanier en question n'était pas à sa première fausse quittance. Des fausses quittances de dédouanement estimées à 6 000 000 de franc CFA ont été découvertes. Devant la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme ce lundi, l'accusé a reconnu les faits portés à sa charge.