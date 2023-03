L'Office Central de Répression de la Cybercriminalité (OCRC) a procédé dans la journée du jeudi 09 mars 2023 à l'arrestation d'un présumé féticheur dans la commune d'Allada pour des faits de cybercriminalité. Selon Frissons Radio , ce dernier aurait pour habitude d'aider les cybercriminels dans l’opérationnalisation des sacrifices et des gris-gris afin qu'ils puissent les utiliser pour escroquer les internationaux et nationaux.

Après son interpellation, une perquisition a été effectuée dans son domicile. Les éléments de l'OCRC ont découvert chez lui plusieurs objets de connexion et des cartes bancaires. Accusé de cybercriminalité et de complicité avec des cybercriminels, le mis en cause est actuellement gardé à vue et sera présenté dans les jours à venir à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme ( Criet). Il faut rappeler que lors de sa récente sortie médiatique face aux professionnels des médias , le Secrétaire général adjoint et porte -parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji a déclaré que "la traque lancée contre les cybercriminels ne sera pas une lutte éphémère " et que « le Gouvernement fait son travail, celui d’assurer la sécurité de tous les Béninois ».