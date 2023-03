Le président du Niger, Mohamed Bazoum a effectué du 13 au 14 mars 2023 une visite d'amitié et de travail au Bénin. Une visite qui, selon le Secrétaire général adjoint et porte- porte parole du gouvernement , Wilfried Léandre Houngbédji a généré des retombées économiques et militaires. Le Secrétaire général adjoint du gouvernement a expliqué que le Bénin est le couloir d'écoulement qui sera très bientôt mis en œuvre en ce qui concerne les hydrocarbures.

Le porte-parole du gouvernement a laissé entendre que notre pays y trouve son compte, en ce sens que, des redevances vont être payées pour le pipeline qui servira à l'écoulement des produits. Il a fait savoir que les retombées, c'est aussi que de nombreux opérateurs économiques nigériens desservent un peu de Cotonou comme des Hub pour projeter leurs activités aussi bien dans leur pays que dans la sous région. Cela est de nature à favoriser à terme un meilleur développement des activités économiques entre le Bénin et le Niger. La conséquence, c'est qu' il y aura de la plus value pour notre économie.

Sur le plan des rapports humains ou sécuritaires, le Secrétaire général adjoint du gouvernement a précisé que les deux pays ont un accord de coopération militaire dont la mise en œuvre sur le terrain produit de plus en plus de résultats . Il faut rappeler qu'en matière de lutte contre le terrorisme, le Bénin et le Niger ont signé, le 11 juillet 2022, un accord de coopération militaire qui porte sur les échanges de renseignements, l’assistance aérienne pour suivre les mouvements des djihadistes et des opérations conjointes entre les armées des deux pays.