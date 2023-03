Dans le cadre du match Bénin # Rwanda du mercredi 22 mars prochain au stade de l’Amitié Général Mathieu Kérékou de Kouhounou et comptant pour la 3ème journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (Can) Côte d’Ivoire 2023, les Guépards du Bénin sous la houlette du nouveau sélectionneur national Gernot Rohr entameront ce lundi 20 mars 2023 leur préparation. Dans la matinée de ce lundi, il y aura la séance de décrassage des joueurs et à 17 heures la séance d’entraînement de la majorité des Guépards présents à Cotonou.

Le mardi 21 mars 2023 à 16h40, le sélectionneur du Rwanda et un joueur de son choix vont animer une conférence de presse dans la salle de presse du stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou suivie à 17 heures, des séances d’entraînement des joueurs du Rwanda dont les 15 premières minutes uniquement sont ouvertes aux médias et le reste de la séance sera à huis clos. A 17h40, c’est le tour de Gernot Rohr de faire face, à la veille du match, avec un joueur de son choix, aux professionnels des médias suivi de l’entraînement des Guépards dont les 15 premières minutes uniquement sont ouvertes aux médias et le reste de la séance sera à huis clos. Le match proprement dit sera joué le mercredi 22 mars 2023 à 17 heures au stade de l'Amitié Général Mathieu Kérékou.

Après cette rencontre, il y aura une autre conférence de presse pour les 2 sélectionneurs. Le jeudi 23 mars 2023, les Guépards feront l’entraînement à Cotonou. Le samedi 25 mars 2023 et dimanche 26 mars 2023, la sélection nationale fera un entraînement respectivement à 16 heures et 14 heures à Butari au Rwanda. Le match retour Rwanda # Bénin comptant pour la 4ème journée des éliminatoires de la Can Côte d’Ivoire 2023 aura lieu le lundi 27 mars 2023 à 14heures à Huye.