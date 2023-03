Le milliardaire américain et cofondateur du géant de l’informatique, Bill Gates, avait plusieurs années plus tôt développé une addiction vis-à-vis d’un jeu. Selon les révélations faites dans le prochain livre Minesweeper de l’écrivain Kyle Orland et rapportées par le site Ars Technica, l’homme aimait beaucoup jouer au Démineur. Cet amour avait d’ailleurs poussé certaines personnes à la qualifier « d’addiction ». Au nombre des personnes ayant été témoins de cette situation, figure le chef de produit chez Microsoft au moment de l'existence du premier Windows Entertainment Pack, Charles Fitzgerald.

Il jouait sur les PC de ses collaborateurs

Ce dernier a raconté que Bill Gates avait pris la décision de toujours être le premier du classement interne des meilleurs scores. Toujours selon Charles Fitzgerald, cette addiction avait amené Bill Gates à enlever le jeu de son ordinateur pour aller le jouer sur les PC de ses collaborateurs. « Alors… c'était un dimanche après-midi, et nous avons reçu un e-mail de Bill disant "Hey, je crois que je viens d'avoir un nouveau record. Il est sur la machine dans le bureau de Mike Hallman." Et nous étions juste en mode… "Quoi ?" » a-t-il déclaré. Notons que ces informations interviennent plusieurs semaines après que Bill Gates ait investi environ un milliard de dollars dans une entreprise.

