Blac Chyna, la célèbre mannequin américaine, a récemment déclaré à Access Hollywood que les injections illégales de silicone qu'elle avait reçues dans ses fesses à l'âge de 19 ans auraient pu la tuer. Celle qui à l'état civil se prénomme Angela Renée White a révélé que la procédure n'a pas été effectuée par un professionnel agréé, mais plutôt par une personne ordinaire qui a donné des injections sans révéler les risques encourus. "Ils donnent tout ce qu'ils font. Ils ne vont pas te dire : 'Hé, tu sais, tu pourrais peut-être mourir'", confie la star.

Les injections de silicone sont une procédure esthétique courante qui vise à augmenter le volume des fesses et des seins. Cependant, la Food and Drug Administration (FDA) a mis en garde contre les risques associés à cette procédure. Selon la FDA, les injections de silicone peuvent entraîner des douleurs à long terme, des infections, des cicatrices, une défiguration permanente, des accidents vasculaires cérébraux et même la mort. Si le silicone est injecté dans un vaisseau sanguin, il peut bloquer les vaisseaux sanguins dans d'autres parties du corps et priver les organes d'oxygène, ce qui peut être mortel.

En outre, la FDA avertit que le silicone injectable peut également provoquer une sensation douloureuse. Cela peut causer des problèmes de santé à long terme, tels que des douleurs chroniques et une défiguration permanente. Malheureusement, de nombreuses personnes choisissent de prendre le risque d'obtenir des injections de silicone illégales pour améliorer leur apparence physique. Blac Chyna a choisi cette option à l'adolescence, mais heureusement, elle a survécu à cette procédure dangereuse.